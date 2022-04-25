Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Rheinmetall запросил разрешение на поставку Киеву 88 танков

Немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5.

Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные – до конца года. Но для этого ему необходимо получить разрешение правительства ФРГ – за которым представители Rheinmetall уже официально обратились в администрацию канцлера Олафа Шольца. По информации Reuters, Rheinmetall также официально запросил у правительства разрешения на поставку Украине 100 БМП Marder – хотя пресс-служба концерна пока отказалась комментировать эти сообщения.

Танки Leopard 1 разных модификаций находились на вооружении Бундесвера до 2010 года, потом им на смену пришли принципиально новые Leopard 2. Однако и Leopard 1 до сих пор находится на вооружении армий очень многих государств мира и постоянно модернизируется.

Также 25 апреля появились сообщения, что Варшава передала Киеву некоторое количество старых советских танков Т-72 – что косвенно подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий. Взамен Польша должна получить от Великобритании относительно новые танки Challenger 2.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG