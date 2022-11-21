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Германия предложила Польше системы ПВО Patriot после падения ракеты

ЗРК Patriot

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство после падения ракеты в польском селе у границы с Украиной на прошлой неделе. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

На минувшей неделе Берлин предложил Варшаве помощь в обеспечении безопасности польского воздушного пространства. Для этой цели могут быть задействованы немецкие истребители Eurofighter, "если Польша того пожелает", уточнил представитель министерства обороны ФРГ. Для этого истребители не нужно перебрасывать в Польшу, они могли бы взлетать с баз немецких ВВС.

После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны , в том числе систем Patriot. Они предназначены для перехвата цели по линии визирования.

Во времена холодной войны на вооружении Германии находилось 36 комплексов Patriot. В настоящее время страна обладает 12 такими системами, две из них развернуты в Словакии.

Падение ракеты в польской деревне Пшеводув, приведшей к гибели двух человек, произошло 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел территории Украины.

В Киеве заявляют, что ракета была российской. Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью "Польскому радио", что расследование обстоятельств падения ракеты на территорию Польши продолжается. По его словам, записи с камер пограничников, которые имеются в распоряжении у следователей, не дают возможности с уверенностью утверждать, откуда ракета была запущена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию полную ответственность за взрыв в приграничном с Украиной польском селении, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. "Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины". С такой же оценкой выступил и президент США Джо Байден.

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