США: за гибель людей в Польше в любом случае ответственна Россия

Соединённые Штаты возлагают ответственность за гибель двух граждан Польши в результате падения ракеты на польской территории 15 ноября на Россию - вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. Об этом говорится в сообщении Белого Дома.

В сообщении от имени представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подчёркивается, что Соединённые Штаты не располагают никакими фактами, которые противоречили бы высказанной польскими властями версии о том, что речь шла о ракете ПВО Украины. Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал это наиболее вероятной версией и охарактеризовал инцидент как несчастный случай.

С такой же оценкой ранее выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден. При этом многие представители стран НАТО отметили, что, даже если ракета была украинской, ответственность всё равно несёт Россия, поскольку именно она накануне нанесла ракетные удары по Украине, а украинская ПВО пыталась их отразить.

"Какими бы ни были окончательные результаты расследования, очевидно, что в конце концов ответственной за трагический инцидент является Россия, которая нанесла массированный ракетный удар по Украине, целясь в особенности в гражданскую инфраструктуру. Украина должна была - и имела полное право - защищать себя" - говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Представители Украины настаивают на том, что ракета, упавшая на территории Польши примерно в 5 километрах от польско-украинской границы, не была украинской. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он по-прежнему убеждён, что речь шла о российской ракете. Зеленский подчеркнул, что, если ракета всё же принадлежала украинской ПВО, необходимо представить доказательства этого. Он также призвал допустить Украину к расследованию.

По данным польского "Радио Люблин", инцидент произошёл около 15:40 по местному времени (в 17:40 по московскому времени) во вторник 15 ноября. В это время во многих регионах Украины, в том числе и граничащих с Польшей, была объявлена воздушная тревога в связи с российскими ракетными ударами. Взрыв произошёл на зерносушилке в деревне Пшеводув в пяти километрах от границы с Украиной.

Как сообщает в среду CNN со ссылкой на не названного по имени представителя администрации США, украинские военные сообщили США и НАТО, что пытались перехватить российскую ракету примерно в то время и неподалёку от того места, где произошёл инцидент.

Известно, что накануне Россия наносила ракетные удары по западной Украине, в том числе по Львову, который находится примерно в 80 километрах от границы с Польшей.

Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. В МИД России в среду вызвали временного поверенного в делах Польши. "Дипломату указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента" - сказано в сообщении МИД. Ранее российский посол был вызван в польский МИД.