Германия предоставит Украине третью систему "Пэтриот"

Правительство ФРГ приняло решение о передаче Киеву ещё одной – третьей системы противовоздушной обороны типа "Пэтриот". Министр обороны Борис Писториус заявил при этом, что Германия тем самым подошла к "границам собственной боеспособности".

Система будет передана прямо из запасов бундесвера, сообщило Минобороны ФРГ. В текущем году и последующие годы запланированы дальнейшие поставки систем "Пэтриот", Iris-T и SkyNex, а также БМП "Гепард".

Из министерства обороны также прозвучало, что система "Пэтриот" хорошо зарекомендовала себя в борьбе против российской агрессии. Поставки будут осуществляться на фоне интенсивных совместных усилий министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) и министра иностранных дел Анналены Бербок ("Союз 90-х/Зелёные"). Оба министра призывают партнеров по НАТО поставлять Украине как можно больше систем ПРО.

Борис Писториус подчеркнул, что "российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны ведёт к неизмеримым страданиям". Он подвергает опасности систему энергоснабжения и разрушает промышленные предприятия, важные для боеспособности ВСУ, отметил политик.

"В нашей поддержке Украины мы идем так далеко, насколько нам позволяет наша собственная боеспособность. Я уже перед этим решением выступал за как можно более быстрые закупки новых вооружений, и мы сейчас усиленными темпами работаем над этим", – подчеркнул Писториус. Одновременно социал-демократический политик выразил уверенность, что Германия сможет выполнять все обязанности в рамках НАТО благодаря ещё имеющимся в её распоряжении системам.

Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин хотел бы уничтожить Украину. "Каждый день ракеты и дроны разрушают то, что нужно людям для жизни. Дальнейшими системами "Пэтриот" мы помогаем людям в Украине и усиливаем защитный щит ее городов. Тем самым мы подчёркиваем, что принимаем на себя ответственность", – отметила министр.

В начале апреля Бербок заявила, что собственные запасы бундесвера уже исчерпаны, "особенно в том, что касается систем "Пэтриот". Владимир Зеленский отметил в своём обращении в начале апреля, что Украине нужны 25 таких систем с шестью и восемью батареями.

В течение последних нескольких недель Россия подвергает целенаправленным атакам энергетическую инфраструктуру Украины. В телефонном разговоре, проведённом также в субботу, президент Украины проинформировал канцлера ФРГ о размерах нансённого ущерба. Олаф Шольц подчеркнул полную и бескомпромиссную поддержку Украины со стороны Германии.

Лидеры Германии и Украины обсудили возможности дальнейшего укрепления украинской обороны. Канцлер ФРГ подчеркнул необходимость усилий всех партнёров по НАТО.

Шольц также сказал, что Германия полностью поддерживает инициативу Швейцарии по организации международной конференции о мирном урегулировании в Украине и будет стремиться к тому, чтобы привлечь к ней как можно большее количество участников.

Лидеры Германии и Украины обсудили также подготовку конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Берлине 11 и 12 июня.