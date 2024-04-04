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В НАТО договорились о поиске для Киева дополнительных систем ПВО

Глава НАТО Столтенберг и министр иностранных дел Украины Кулеба
Глава НАТО Столтенберг и министр иностранных дел Украины Кулеба

Государства НАТО согласились на усилия по поиску дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины, исходя из возможностей своих арсеналов. Этот вопрос, среди прочих, обсуждался на министерской встрече в Брюсселе, приуроченной к 75-летию с момента основания Североатлантического союза.

"Союзники понимают безотлагательность проблемы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с представителями стран-участниц организации. Кулеба призвал обеспечить Киев новыми системами ПВО, и прежде всего американскими "Пэтриот".

"Сейчас союзники проверят свои запасы, чтобы понять, есть ли какие-либо способы предоставить больше систем, в частности, "Пэтриот", но также необходимо убедиться, что уже поставленные системы обеспечены боеприпасами и запасными частями", - сказал Столтенберг.

В четверг Украина одобрила идею Йенса Столтенберга добиться для Киева долгосрочной поддержки со стороны НАТО. Инициативу связывают с возможным возвращением на пост президента США Дональда Трампа и опасениями, что Вашингтон в этом случае сократит помощь Украине.

Ранее на этой неделе Столтенберг предложил создать фонд в размере 100 миллиардов евро со сроком действия в течение пяти лет. Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал инициативу "имеющей шанс на реализацию", но при условии, что взносы в фонд станут обязательными. В этой связи Кулеба отметил, что ранее НАТО, объединяющая 32 страны, сталкивалась с трудностями в предоставлении военной помощи в гораздо меньших объёмах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами в Брюсселе назвал дальнейшую помощь Украине "крайне необходимой". Как сказал Блинкен, содействие особо необходимо в условиях, когда такие страны как Китай, Северная Корея и Иран помогают России укреплять её оборонную промышленную базу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в связи с 75-летием заявил в четверг, что НАТО продолжает оставаться "дестабилизирующим фактором". "НАТО задумывался, конфигурировался, создавался и управляется США как инструмент конфронтации, прежде всего, на Европейском континенте", - сказал Песков. Он добавил, что отношения России и НАТО "фактически скатились на уровень прямой конфронтации".

Глава НАТО Столтенберг, выступая в четверг, подчеркнул, что НАТО "не является и не будет частью конфликта в Украине". "Никаких планов по размещению боевых частей НАТО на территории Украины у нас нет, и запроса на это также не было", - отметил Столтенберг.

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