Германия расследует возможные военные преступления России

Федеральная прокуратура Германии начала расследование предполагаемых военных преступлений России на территории Украины после вооружённого вторжения.

По данным агентства dpa, у прокуроров есть данные, которые указывают на уже совершённые преступления и есть вероятность что их число будет увеличиваться. Подробностей агентство не приводит.

Издание Der Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах пишет, что прокуратура проверяет сообщения о возможном применении российской армией кассетных бомб и ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Согласно международному уголовному кодексу, федеральная прокуратура того или иного государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всём мире.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, свои дома покинули два миллиона украинцев. Около 900 тысяч из них укрылись от войны в Польше, 150 тысяч – в Венгрии. Евросоюз ожидает принять на своей территории от двух с половиной до шести с половиной миллионов беженцев.

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.

Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала нынешней войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.