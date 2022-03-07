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Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России

Здание суда ООН в Гааге

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала украинской войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.

На заседании суда в понедельник нет представителя от России, сообщила судья Джоан Донохью в начале заседания, его трансляция ведётся онлайн. Представитель Украины Антон Кориневич заявил, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде, которые Москва выдвинула против Киева перед военным вторжением.

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