Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала украинской войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.

На заседании суда в понедельник нет представителя от России, сообщила судья Джоан Донохью в начале заседания, его трансляция ведётся онлайн. Представитель Украины Антон Кориневич заявил, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде, которые Москва выдвинула против Киева перед военным вторжением.