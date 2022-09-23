Германия: уклонение от мобилизации - веская причина для получения убежища

Официальный Берлин подтвердил, что уклонение от мобилизации, а также дезертирство из российской армии - убедительная причина для положительного ответа на заявление о политическом убежище в стране. Об этом сообщает DW, утверждая, что власти Германии уже дали соответствующее указание Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев.
При этом подать заявление об убежище можно только на территории Германии, а как на неё могут попасть россияне, стремящиеся избежать мобилизации и не имеющие шенгенской визы, неясно. В Берлине сообщили, что не собираются распространять на "уклонистов" действие параграфа 22 закона о пребывании иностранцев - то есть не будут выдавать гуманитарные визы россиянам на основании их желания избежать мобилизации.
О том же ранее заявили власти таких стран, как Эстония, Латвия и Чехия. Они, однако, не говорили о возможности предоставления убежища.
Накануне с призывом к странам ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от мобилизации, объявленной в России, выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в ФРГ. Её поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии "Зелёных", входящих в правящую коалицию. "Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии" – с таким заявлением выступил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
- Сегодня третий день мобилизации. После её объявления в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полёт из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов – в десять с лишним раз дороже обычного. Также возникли очереди на наземных пунктах пропуска. Российские власти на данный момент не вводили ограничений на выезд.
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