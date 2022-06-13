Германия вложит до 10 миллиардов евро в спасение немецкой "дочки" Газпрома

Германия готовит инвестиционный пакет для поддержки бывшего немецкого дочернего предприятия "Газпрома", сообщает агентство Bloomberg. По словам его источников из финансовых кругов, размер кредита может составить от пяти до десяти миллиардов евро.

После того, как Евросоюз наложил экономические санкции на Россию из-за вторжения в Украину, российский "Газпром" покинул европейский рынок, однако оператор газа "GAZPROM Germania" может сохранить важную роль на рынке газа в странах Евросоюза.

По словам собеседников Bloomberg, кредит должен выдать немецкий государственный банк KfW; подписание договора может состояться уже на этой неделе.

С момента своего основания в 1990 году "GAZPROM Germania GmbH" на 100% принадлежала российскому "Газпрому". После того, как Россия начала вторжение в Украину, и Евросоюз наложил на нее экономические санкции, "Газпром" отказался от дочерней компании.

Весной 2022 года она перешла во временное управление немецкого государственного регулятора энергетической отрасли - Bundesnetzagentur. В мае президент России Владимир Путин запретил российским бизнесам совершение любых сделок с иностранными дочерними компаниями "Газпрома", в том числе и с "GAZPROM Germania GmbH".