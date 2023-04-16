Германия закрыла три последние действовавшие АЭС

В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла в 2011 году, после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Он до сих пор вызывает дискуссии и среди немецких политиков, и в обществе в целом.

Первая атомная электростанция в Германии начала работу в 1961 году. В 2000-х годах в стране было 19 АЭС, которые вырабатывали до трети всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме правительство Ангелы Меркель заявило, что атомная энергетика слишком опасна, и приняло план поэтапного отказа от неё.

Последние три реактора на электростанциях "Исар 2" в Баварии, "Некарвестхайм 2" в Баден-Вюртемберге и "Эмсланд" в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России в результате наложенных Евросоюзом санкций, их эксплуатацию несколько продлили.

В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия "Зелёных", к которой принадлежит и министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от неё ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии.

Представители Свободной демократической партии Германии, к которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считают, что отказ от АЭС приведёт к удорожанию электроэнергии. По их мнению, даже в случае полного отключения всех нынешних АЭС Германия не должна прекращать исследования в области атомной энергетики и, возможно, учёные смогут разработать более безопасные и эффективные решения в этой сфере.

Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от "мирного атома". 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.