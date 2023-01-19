Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Германия заявила, что больше не зависит от российских энергоносителей

Кристиан Линднер

Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей, заявил в интервью Би-би-си министр финансов страны Кристиан Линднер.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал Линднер.

После российского вторжения в Украину стране удалось диверсифицировать поставки, утверждает министр. Германия также возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС.

Кроме того, в стране были созданы дополнительные хранилища для сжиженного природного газа, который импортируется из Норвегии, США и других стран.

"Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", – заявил Линднер.

  • Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого объема газа и более трети нефти. Однако в августе прошлого года Россия прекратила поставки газа в страну, а в январе этого года Германия прекратила импорт российской нефти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG