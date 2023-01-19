Германия заявила, что больше не зависит от российских энергоносителей

Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей, заявил в интервью Би-би-си министр финансов страны Кристиан Линднер.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал Линднер.

После российского вторжения в Украину стране удалось диверсифицировать поставки, утверждает министр. Германия также возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС.

Кроме того, в стране были созданы дополнительные хранилища для сжиженного природного газа, который импортируется из Норвегии, США и других стран.

"Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", – заявил Линднер.