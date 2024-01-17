Германия заявила об участии в процессе о геноциде в суде ООН

Германия присоединяется как третья сторона к процессу в Международном суде ООН, на котором ЮАР обвиняет Израиль в геноциде. О решении немецкого правительства рассказала "Немецкая волна".

Южно-Африканская Республика 29 декабря минувшего года подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него.

Судебное разбирательство связано с продолжающейся войной израильской армии против террористов ХАМАС в секторе Газа.

12 января Германия заявила о намерении участвовать в разбирательстве этого деле в качестве третьей стороны. Поскольку Конвенция — это международный договор, то любая страна, подписавшая его, может вмешаться в спор о толковании текста Конвенции, говорится в публикации.

По данным на апрель 2022 года, 153 страны подписали и ратифицировали эту конвенцию. Среди них ЮАР, Израиль и Германия.

Правительство ФРГ уже заявило, что решительно возражает против "политической инструментализации" Конвенции о предупреждении геноцида. Берлин отверг обвинение, направленное против Израиля, указав, что оно не имеет под собой никаких оснований.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Берлину за поддержку, в то время как Намибия подвергла решение немецкого правительства резкой критике.

На данный момент Бангладеш и Иордания также объявили о своем намерении присоединиться к разбирательству по иску "ЮАР против Израиля", поддерживая истца. По оценке боннского эксперта по международному праву, отвечавшего на вопросы "Немецкой волны", в течение всего этого судебного процесса, который может растянуться на годы, будет подано более 30 заявлений о вступлении в него в качестве третьей стороны. Большинство заявителей, как показывает нынешнее разделение поддержки и осуждения сторон военного конфликта, выступит в поддержку ЮАР.

Нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста и крупнейшим в истории актом палестинского терроризма.

В ответ правительство Израиля впервые с 1973 года объявило военное положение и начало военную операцию в секторе Газа.

Западные страны, Украина, Казахстан, Индия, Сингапур, Япония осудили ХАМАС за массовые убийства и военные преступления, назвав его тактику терроризмом.



Почти все арабские и мусульманские страны возложили вину на Израиль, заявляя, что причина конфликта — в израильской оккупации палестинских территорий.