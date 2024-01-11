В Гааге начался суд по обвинениям Израиля в геноциде жителей Газы

В Гааге началось заседание Международного суда ООН по обвинениям Израиля в геноциде жителей сектора Газа. С иском в суд обратилась Южно-Африканская Республика.

С октября прошлого года израильская армия проводит в Газе военную операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Во время операции погибли тысячи палестинцев.

Поводом для операции в Газе стало нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Погибли более 1400 человек. Более 200 человек были похищены и вывезены в Газу. Часть заложников – в основном женщины и дети – впоследствии была освобождена на палестинских заключённых. По последним данным, ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе более 100 человек.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, из-за израильских атак в секторе погибли более 22 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Многие страны обвиняют Израиль в жестокости. Израильская армия возлагает ответственность за гибель мирных жителей на ХАМАС. Израильские военные утверждают, что джихадисты размещают свою инфраструктуру среди гражданских построек и используют население как живой щит.

В первый день судебного процесса в Гааге сотни человек с израильскими флагами и портретами заложников вышли на улицы города и выдвинулись в сторону суда.

Пропалестинские активисты также проводят демонстрацию. Участники держат плакаты с призывами прекратить убийства в Газе.

За акциями следят сотни полицейских. Со среды в Гааге усилены меры безопасности.

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