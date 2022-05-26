Германские СМИ: страны НАТО не хотят поставлять Украине танки и самолёты

Между странами-членами НАТО существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину танки и боевые самолёты. Об этом сообщают германское агентство DPA и издание Die Zeit со ссылкой на источники. Собеседники германских СМИ говорят, что страны НАТО, несмотря на поддержку ими Украины, стремятся предотвратить прямую конфронтацию между Североаталантическим союзом и Россией и поэтому отказываются от поставок Киеву определённых видов вооружений.

Договорённости не формализованы и оставляют странам НАТО определённую свободу действий, однако, как утверждается, в их рамках Польша отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29, а другие страны, в частности Германия - от поставок тяжёлой бронетехники.

Ряд стран, включая Польшу и Чехию, после российского вторжения отправили Украине бронетехнику, однако речь идёт о технике советских моделей. Танки и боевые машины западной разработки Украине не поставлялись.

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолётов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры" - пишет DPA.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Давосе, сказал, что страны НАТО сделают всё, чтобы избежать прямой военной конфронтации с Россией, но при этом подчеркнул, что Запад, как и Украина, не примет "мир на условиях Владимира Путина". По словам Шольца, России необходимо чётко дать понять, что международные правила нарушать нельзя, это ударит по нарушителю. Выступление прозвучало на фоне дискуссий о возможных уступках со стороны Украины ради заключения мира. Ряд политических сил Германии обвиняют Шольца в том, что он препятствует передачу Украине тяжёлых вооружений.

Украина настаивает на поставках тяжёлого вооружения, утверждая, что именно такие поставки позволят остановить российское наступление, а впоследствии и перейти в контрнаступление. Ряд стран Запада, в том числе США и Великобритания, передали Киеву, в частности, артиллерийские системы и средства ПВО. На днях сообщалось о том, что Дания поставит Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", которые могут угрожать кораблям российского Черноморского флота.

В четверг стало известно, что Израиль ответил отказом на запрос США о поставках Украине противотанковых ракет Spike. Об этом сообщает портал Axios. Ракеты производят в Германии по израильской технологии. Утверждается, что Израиль выразил готовность отправлять Украине только нелетальную военную технику, поскольку опасается, что в случае, если российские военные погибнут от израильского оружия, то Россия в ответ "нанесёт ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии".