Немецкий министр: "Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях"

Страны "группы семи" (G7) не намерены удовлетворять требование России об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

По его словам, все его коллеги из стран "семёрки" согласились с тем, что требование является нарушением существующих контрактов, предусматривающих оплату в долларах или евро.

Из стран "семёрки" крупнейшими потребителями российского газа являются Германия и Италия. На вопрос о том, что произойдёт, если Россия в ответ на отказ перестанет поставлять газ в ЕС, Хабек сказал: "Мы готовы к любым сценариям".

При этом представители ЕС неоднократно заявляли, что выступают против немедленного отказа от поставок российского газа, поскольку в краткосрочной перспективе заместить их нечем, и потребители, прежде всего промышленность, сразу же столкнутся с дефицитом.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.

Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.

Страны Запада, однако, не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в случае, если страны Запада откажутся платить за газ в рублях, Россия точно не будет поставлять топливо бесплатно.

В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.