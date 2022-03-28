Путин поручил к 31 марта потребовать от стран ЕС оплаты за газ в рублях

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа в так называемые недружественные страны на рубли.

Об этом сообщается на сайте Кремля. В поручении говорится, что правительство, Банк Росии и "Газпром" должны "реализовать комплекс мер" по изменению валюты платежей за газ и докладывать Путину о его реализации ежемесячно. До 31 марта правительство должно утвердить директиву о внесении изменений в действующие контракты между "Газпромом" и потребителями.

Путин заявил о том, что европейские страны, которые ввели санкции против России в связи с её вторжением в Украину, должны будут перейти в расчётах за газ на рубли, на прошлой неделе. Эта мера призвана поддержать курс рубля в условиях, когда значительная часть активов Центробанка заморожена.

Страны Запада, однако, пока не проявили готовности перейти в расчётах за российский газ на рубли. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, заявил, что это не предусмотрено действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша высказался ещё более резко, заявив, что в Европе не знают, как выглядят рубли. О невозможности платить в рублях заявляют и представители компаний-потребителей, в частности итальянской Eni.

При этом неясно, как отреагируют европейские страны, получив от "Газпрома" требование платить в рублях. Несмотря на призывы ряда стран ЕС отказаться от российского газа уже сейчас, руководство Евросоюза и его крупнейших стран, таких как Германия, подчёркивает, что сейчас это практически невозможно, поскольку в краткосрочной переспективе заменить российский газ нечем – отказ от поставок приведёт не только к резкому росту цен, но и к остановке промышленного производства. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от России, с тем что через несколько лет ЕС теоретически сможет обойтись без российского топлива.

В данный момент, по сообщениям "Газпрома", он в полном объёме, в соответствии с заявками потребителей, поставляет газ в страны ЕС, в том числе через территорию Украины.