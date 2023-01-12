"ЧВК Вагнера" вывозит погибших бойцов с помощью дальнобойщиков

Представители российской "частной военной компании Вагнера" перевозят своих погибших из Украины в российские города с помощью дальнобойщиков, утверждает телеграм-канал "Осторожно, новости", ссылаясь на размещённые на профильных сайтах заказы. За исполнение одного заказа в компании платят до 60 тысяч рублей, среди требований к исполнителю - холодильная камера в автомобиле, в которую можно поместить груз весом 6 тонн, упакованный в цельнометаллическую оболочку.

Одна из фирм, принимающие такие заказы - ростовский грузоперевозчик "Дисавтотранс". В фирме признались, что цинковые грузы появляются "почти каждый день", принимать их нужно со склада в Ростове-на-Дону. В организации подтвердили, что заказчиком выступает "ЧВК Вагнера".