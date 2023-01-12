"ЧВК Вагнера" вывозит погибших бойцов с помощью дальнобойщиков

Представители российской "частной военной компании Вагнера" перевозят своих погибших из Украины в российские города с помощью дальнобойщиков, утверждает телеграм-канал "Осторожно, новости", ссылаясь на размещённые на профильных сайтах заказы. За исполнение одного заказа в компании платят до 60 тысяч рублей, среди требований к исполнителю - холодильная камера в автомобиле, в которую можно поместить груз весом 6 тонн, упакованный в цельнометаллическую оболочку.
Одна из фирм, принимающие такие заказы - ростовский грузоперевозчик "Дисавтотранс". В фирме признались, что цинковые грузы появляются "почти каждый день", принимать их нужно со склада в Ростове-на-Дону. В организации подтвердили, что заказчиком выступает "ЧВК Вагнера".
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. В Украине бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе - во внесудебных казнях. Создателем и спонсором ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. В последние недели многие из них принимают активное участие в попытках захвата российскими силами украинских городов Соледар и Бахмут. Как утверждает командование ВСУ, в ходе ожесточённых боёв "ЧВК Вагнера" теряет сотни бойцов погибшими и раненными.
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