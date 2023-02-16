Задержанного в Домодедове гея из Чечни передали чеченским властям

Задержанного в московском аэропорту "Домодедово" гея из Чечни Идриса Арсамикова увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS, которая помогает ЛГБТ-персонам Северного Кавказа и их близким.
Предположительно, по данным правозащитников, Арсамикова везут в отдел МВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам и где ему грозит смертельная опасность.
Оперативник, который пришёл за Арсамиковым в дежурную часть в Домодедове, не предъявил никаких документов сотрудникам полиции аэропорта и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.
К Арсамикову вызвали врачей из-за панической атаки. Как рассказывают в кризисной группе СК SOS, подписавший на него ориентировку начальник полиции Шелковского района ранее при задержании в Чечне пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности.
Московские полицейские приняли заявление Арсамикова о пытках со стороны чеченских полицейских.
Правозащитники утверждают , что Арсамикова могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере. Ориентировку на него подписал начальник ОМВД по Шелковскому району Чечни, а заявление, по которому возбуждено дело, написано в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, сообщили в СК SOS.
Полиция задержала Идриса Арсамикова в московском аэропорту "Домодедово" в ночь на четверг, когда он возвращался в Нидерланды из Чечни , где был на похоронах отца.
Перед тем, как связь с ним оборвалась, 28-летний Арсамиков успел сообщить правозащитникам , что пограничники увели его в подвал. Полицейские сообщили ему, что за ним отправили сотрудников чеченских силовых ведомств и что задержание связано с "некоторыми проблемами" в Чечне.
Адвоката, который приехал в аэропорт, не допустили к Арсамикову до приезда "инициаторов" задержания — представителей Чеченской республики. По словам полицейских, Арсамикова задержали по ориентировке из Чечни, сообщил адвокат.
Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. В Чечне ему грозит смертельная опасность, отмечают правозащитники.
По данным "СК SOS" впервые Арсамикова задержали под Грозным летом 2018 года. Его удерживали в подвале и пытали, поскольку стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Арсамиков смог покинуть Чечню с помощью правозащитников и эмигрировать в Нидерланды.
- Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
- Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.
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