Гибридный мир. Иван Беляев – о последствиях войны РФ с Грузией

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Представьте себе, что мы разговариваем в июле 2008 года. Я говорю: "Скоро будет война между Россией и Грузией. При содействии Франции огонь прекратят быстро, но после войны Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии, уже целенаправленно и недвусмысленно поправ территориальную целостность Грузии. После этого дипломатические отношения будут разорваны навсегда и целиком. Никакого сообщения по земле, воде или воздуху. Вся двусторонняя торговля попадёт под эмбарго. Пограничные переходы засыплют и забаррикадируют. Всем россиянам без исключения запретят въезд в Грузию. Родственники и друзья будут видеться в Армении, если захотят".

Я думаю, наибольшие сомнения у вас бы вызвал первый пункт, в реальность приближающейся войны не верили многие. Что касается дальнейшего прогноза – конечно, он был бы очень радикальным, но ведь в нём была бы своя логика. А как ещё должно поступить государство, пострадавшее от агрессии?

Что же произошло на самом деле? Дипломатические связи действительно были разорваны, но все эти годы работает секция интересов России при посольстве Швейцарии с как минимум полноценным консульским отделом. Там, например, выдали новый паспорт моей дочери. Всего через несколько лет после войны российских туристов начали зазывать в Батуми. Я отдыхал там в 2018 году, в десятилетие войны, прилетев рейсом не из Москвы или Петербурга, не из города-миллионника даже, а из Череповца! В пятнадцатую годовщину войны Россия – один из главных торговых партнёров Грузии и в экспорте, и в импорте. В некоторых вещах, например, в еде или лекарствах, это очень заметно. Особенно меня покоробили рыбные консервы с простецким названием "За родину", спокойно лежавшие на витрине одного из обычных тбилисских супермаркетов.

При этом в моём же собственном дворе я видел стикер, призывавший не покупать российские продукты, а на моей улице есть зоомагазин, на входе в который написано, что он не торгует товарами из России, но такие декларации как раз сами с собой подразумевают – обычные люди российское покупают, а другие зоомагазины российским торгуют.

В Грузию, пользуясь довольно вольготным миграционным режимом, въехали после войны сотни тысяч россиян, как минимум десятки тысяч остались и живут тут постоянно. Но и в России живут сотни тысяч грузинских граждан, по данным грузинского же правительства – больше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых.

При этом, разумеется, Грузия не поступается своей целостностью, не признаёт "суверенного" статуса Абхазии и Южной Осетии и не собирается, что неудивительно, даже его обсуждать. Просто оказался возможным такой путь сосуществования "после". Гибридный мир.

Разве агрессор не должен получить по заслугам?

Хорошо всё это или плохо? Отдельно подчеркнув, что я ничуть не хочу здесь поучать Грузию или грузинское общество, скажу со своей колокольни, что и так, и сяк. Для рядовых людей с обеих сторон границы, скорее, хорошо. В глобальном плане или в вопросе какой-то исторической справедливости – во многом плохо. Разве агрессор не должен получить по заслугам? Можно даже сказать – я не утверждаю, лишь рассуждаю вслух – что такого рода компромиссы проложили путь к будущей агрессии против Украины. Как раз об этом за несколько дней до февральского вторжения говорил и "герой" 2008 года Медведев – по его словам, не надо было бояться обострения, ведь противоположная сторона потом сама придёт и предложит компромисс!

А что всё это же значит для будущего "после" нынешней войны? Сейчас – в самой Украине, среди тех, кто поддерживает её на Западе, среди антипутински и антивоенно настроенных россиян – абсолютно господствует точка зрения, что российско-украинские отношения рухнули в пропасть навсегда, что для Украины на востоке теперь будет море на месте России (когда-то такое море предлагал представить грузинским бизнесменам Каха Бендукидзе). И с этой точкой зрения не так-то просто поспорить в разгар бессмысленно жестокой войны, в которой гибнут мирные граждане Украины, миллионы мирных людей покинули свои дома, российская армия проводит варварские бомбёжки инфраструктуры.

Но всё-таки я почти уверен, что худой гибридный мир установится раньше, чем восторжествует справедливость. В чём-то это будет облегчением для людей, по которым война идёт катком прямо сейчас, в чём-то – ошибкой, которая приведёт к новым бедам. Что окажется важнее, мы узнаем намного позже, но, скорее всего, будет именно так.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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