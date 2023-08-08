Капкан и вторжение. 15 лет с начала российско-грузинской войны

С 7 августа, в Грузии традиционно отмечают годовщину "пятидневной войны" 2008 года: широкомасштабного российского вторжения в Грузию в момент очередного обострения грузино-осетинского конфликта, в результате чего погибли сотни военных и мирных жителей, а Россия признала независимость бывших грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии, - создав тем самым важный прецедент с далеко идущими последствиями. 15 лет спустя в Грузии продолжается дискуссия о ходе той войны, причинах ее начала и последствиях.

Грузинские власти и общественность традиционно отмечают годовщину военного конфликта 2008 года с 7, а не 8 августа: согласно грузинской версии событий, именно в ночь на 7 августа осетинская армия нанесла артиллерийский удар по грузинскому селу Авневи, недалеко от Цхинвали, в результате чего два грузинских миротворца из состава Смешанных (российско-грузино-осетинских) миротворческих сил (СМС) получили тяжёлые ранения.

Кроме того, к седьмому августа осетинские формирования (в основном состоявшие из граждан РФ, в том числе жителей Северной Осетии) полностью окружили сёла так называемого грузинского анклава – Лиахвского ущелья Южной Осетии в глубине бывшей автономии и начали их интенсивную артиллерийскую бомбардировку из высокогорной Джавы а также из Цхинвали в направлении грузинского села того же анклава Тамарашени, непосредственно прилегающего к столице Южной Осетии.

В последующем, Михаил Саакашвили неоднократно утверждал, что возникла опасность проведения этнических чисток населения в сёлах грузинского анклава, расположенного в глубине территории Южной Осетии, и именно поэтому он отдал приказ армии "начать операцию по защите населения".

Попасть в Тамарашени на помощь местному контингенту грузинских миротворцев СМС грузинская армия могла только через город Цхинвали. А все входы в грузинский анклав с севера были перекрыты осетинским контингентом из тех же Смешанных сил.

Уже с 1-2 августа нарастала интенсивность артиллеристских перестрелок. Но на первом этапе Россия прямо не вмешивалась в боевые действия и, как полагают многие эксперты в Грузии, не вмешалась бы вообще, если бы грузинские власти смирились с очевидным планом южно-осетинских властей по зачистке грузинских сёл Лиахвского ущелья от грузинских формирований и населения. Грузинские беженцы из сёл анклава стали бы весомой поддержкой для грузинской оппозиции, требовавшей отставки президента Михаила Саакашвили "за неспособность защитить мирное грузинское население Южной Осетии".

Но Саакашвили отдал приказ армии ударить по российской военной базе в Цхинвали, после чего, уже 8 августа, Москва была вынуждена выйти из весьма комфортного для неё положения наблюдателя. РФ открыто вмешалась в конфликт, мгновенно превратившийся из грузино-осетинского в российско-грузинскую войну – с легко прогнозируемой ответной реакцией на Западе: вмешательством западной дипломатии, миротворческой миссией президента Франции Николя Саркози, заключением соглашения Саркози-Медведева и последующим отводом российских войск из внутренних регионов Грузии, в том числе из ключевого портового города Поти.

"Осетинский флаг над Тбилиси"

В 2010 году, Михаил Саакашвили заявил, вспоминая те события, что тогда существовала опасность "водружения над Тбилиси осетинского флага".

Президент тогда же дал понять, что если бы Москва оставалась за кулисами и удар по российской базе в Цхинвали не вынудил бы ее открыто вступить в конфликт, то российская армия замаскированная под осетинские отряды вполне могла разрушить грузинскую государственность на глазах у международной общественности, равнодушно наблюдающей за этническим конфликтом между Грузией и осетинским меньшинством. Несколько лет спустя этот метод вполне успешно применялся Россией, например, в Донбассе.

По официальным данным, с 7 по 13 августа 2008 года, в Южной Осетии а также по всей территории Грузии от Поти до Марнеули, в результате боевых действий и ракетных обстрелов с грузинской стороны погибли 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 мирных грузина.

По сообщению следственного комитета РФ, за тот же период погибли 48 военнослужащих российской армии и 162 мирных осетина.

В официальных российских документах нет данных о числе погибших осетинских военнослужащих, то есть осетинских солдат и офицеров, служивших в армии Южной Осетии (ежегодно проводившей парады в Цхинвали) либо в том же осетинском контингенте СМС. Нейтральные наблюдатели из международных организаций предположили, что в действительности эти потери были учтены СК РФ как 162 погибших мирных жителя. В действительности они могли быть военнослужащими так называемого народного ополчения – так стала называться армия Южной Осетии после 8-9 августа.

Настоящие мирные жители эвакуировались из Южной Осетии в Россию начиная с 1 августа, на фоне подготовки осетинских властей к нападению на сёла грузинского анклава. Грузинская оппозиция до сих пор критикует бывшего президента Саакашвили за то, что он в свою очередь не отдал приказ об эвакуации мирных жителей сёл грузинского анклава. В итоге многие из них погибли, так и сумев вырваться из окружения.

Неполная аналогия

Объективные наблюдатели в целом не оспаривают эту версию событий, но указывают на то, что Москва при этом сыграла в том числе на иллюзиях Михаила Саакашвили о неготовности РФ активно вмешаться в процесс и даже хуже того: возможного согласия Москвы на силовое решение Грузией проблемы Южной Осетии.

В этом уверен, например, бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закареишвили: "Москва коварно заманила Саакашвили в капкан, убаюкивая его иллюзией, что РФ якобы не будет вмешиваться и он сможет решить все проблемы", - уверен конфликтолог. По его словам, Саакашвили "поверил, и когда начал действовать, капкан захлопнулся". Закареишвили провёл параллель с событиями в Украине начиная с 2014 года: "там Россия также пыталась спровоцировать нечто подобное, но не смогла" - считает собеседник РС.

Другие эксперты обращают внимание, что для объективного анализа нужно учитывать, как развивались события вокруг Абхазии и Южной Осетии с весны 2008 года. Об этом РС рассказал профессор института общественных дел Торнике Шарашенидзе: "Сразу после того, как на Бухарестском саммите НАТО Украина и Грузия не смогли получить "дорожную карту" по вступлению в альянс, РФ активизировалась в Абхазии и Южной Осетии". Шарашенидзе перечисляет конкретные шаги, предпринятые Кремлём ещё до военного конфликта и признания независимости бывших грузинских автономий: "Открытие в Сухуми и Цхинвали представительств РФ несмотря на бурные протесты Тбилиси, ввод в Абхазию дополнительного контингента войск якобы для ремонта железной дороги, постоянные нарушения воздушного пространства Грузии в районе Южной Осетии в том числе во время визита в Тбилиси госсекретаря Кондолизы Райс, заявления Путина о "прецеденте Косово" и "домашних заготовках" относительно Южной Осетии".

При этом постоянный автор аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили сказал в беседе с РС, что при бесспорной прозорливости украинского руководства, которое "не поддалось на провокации с 2014 года", ситуация в Грузии существенно отличалась. "В Украине не было т.н. "российских миротворцев", то есть российского контингента, официально введённого в зоны конфликтов Грузии ещё в 1992-1994 годах", – отмечает Авалишвили. Кроме того, он обратил внимание, что аналогия Южной Осетии с Донецкой и Луганской республиками была бы справедлива лишь в том случае, "если бы в глубине скажем Донецкой республики, поближе к границе с Россией, существовал "украинский анклав", подконтрольный Киеву, затем мнимые "донецкие металлурги и шахтёры" окружили бы этот анклав, а от Киева его партнёры требовали бы не вмешиваться – безучастно наблюдая за этнической чисткой анклава". Только в этом случае, считает эксперт, аналогия была бы адекватной.

И всё же, война России и Украины объясняет многие технологии и истинные намерения Кремля, которые были менее очевидными в 2008 году в ходе войны против Грузии.