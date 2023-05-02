Гильдия сценаристов США впервые за 15 лет объявила забастовку после неудачных переговоров со студиями и стриминговыми платформами. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В забастовке участвуют 11 с половиной тысяч сценаристов и других членов гильдии.

Последние шесть недель организация вела переговоры Netflix, Apple, Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC, Paramount и Sony. Сценаристы, по их словам, хотели заключить новый контракт с более справедливой оплатой. Кроме того, новое соглашение, должно было включать меры защиты писателей и гарантировать сохранение авторского права.

По словам сценаристов, компании отказались гарантировать им еженедельную занятость, а также могли использовать искусственный интеллект для создания текстов. Это, по мнению организации, обесценивает труд авторов.

В рамках забастовки сценаристы отказываются писать тексты, не ведут переговоры и не обсуждают текущие и будущие проекты. По правилам гильдии, авторы должны потребовать вернуть или удалить их литературные материалы.

Забастовка, по всей вероятности, скажется на выпуске вечерних шоу для американских кабельных телеканалов. Крупные студии – Netflix, Apple TV и Amazon – возможно, будут вынуждены перенести часть своих проектов. Вместе с тем представитель отметил, что компания ожидала протеста сценаристов и смогла подготовить достаточно контента на время забастовки.

Последняя забастовка Гильдии сценаристов США состоялась в 2007–2008 годах. Она длилась 100 дней. Экономика Лос-Анджелеса тогда понесла ущерб в размере более двух миллиардов долларов.