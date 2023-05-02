Не выходившая в России книга Стивена Кинга появилась на маркетплейсах

Роман Стивена Кинга "Сказка", официально не выходивший в России, появился на маркетплейсах. Книга выпущена издательством "Трофейная книга" в Луганске. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Приобрести книгу, по данным газеты, например, можно на российских площадках "Юла" и "Авито" по цене до двух с половиной тысяч рублей за экземпляр.

Бывший правообладатель изданий Кинга в России компания "Эксмо-АСТ" не может бороться за удаление романа с платформ, так как писатель год назад приостановил сотрудничество из-за нападения России на Украину.

Официальных данных о луганском издательстве "Коммерсанту" найти не удалось. Газета также уточняет, что книга выпущена без международного стандартного книжного номера ISBN. Он обязателен для выходных данных книг, которые распространяются официально.

На маркетплейсах также можно найти роман Джоан К. Роулинг "Чернильно-чёрное сердце". Книга о детективе Корморане Страйке вышла в августе прошлого года и также не была официально издана в России.

В сервис частных объявлений "Юла" в разговоре с журналистами отметили, что компания не может самостоятельно предпринимать действия по охране авторских прав. Вместе с тем правообладатель может подать запрос на удаление объявления. В "Авито" сообщили, что контент может быть удалён с платформы после обоснованного обращения правообладателя.

После начала войны России с Украиной многие зарубежные писатели, среди которых Стивен Кинг и Джоан К. Роулинг, приостановили работу с российскими издательствами по новым контрактам. В феврале стало известно, что издательства "Эксмо-АСТ" и Smart Reading в обход санкций начнут выпускать саммари – пересказы без прямого цитирования – запрещенных к продаже в России зарубежных произведений. Издательства в этом случае опираются на закон о цитировании.

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