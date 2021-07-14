Гинцбург назвал сроки вакцинации подростков в России

Глава Центра имени Гамалеи – разработчика вакцины "Спутник V" - Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. У подростков, по его словам, участились случаи более тяжелого течения заболевания.

Сейчас в Москве проходит исследование применения "Спутника V" на подростках на базе двух детских больниц. В нём принимают участие 100 детей. 6 июля 21 из них получил первый компонент вакцины. У двоих повысилась температура до 37 градусов, отметил Гинцбург.

Центр имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения России документы на одобрение клинических испытаний препарата на детях в конце июня. Ранее сообщалось, что в исследовании будут участвовать 350 подростков. Им будут вводить "Спутник V" в меньшей дозировке.

Европейский регулятор лекарственных средств EMA одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа для детей в возрасте от 12 до 15 лет ещё в мае.

Однако Всемирная организация здравоохранения разрешила использовать вакцину Pfizer для детей от 12 лет из категории высокого риска только в конце июня. Ранее ВОЗ не рекомендовала прививать подростков из-за отсутствия достаточных данных о безопасном использовании препаратов.

На прошлой неделе газета Haaretz cообщила, что экспертная группа по коронавирусу в Израиле рекомендовала вакцинировать детей младше 12 лет. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, а также живущих в семьях, где хотя бы у одного родственника есть риск развития тяжелого COVID-19.