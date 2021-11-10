Гинцбург: вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России

Вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной в России, а для этого необходимо включить препарат в национальный календарь прививок. Об этом заявил директор разработчика вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он утверждает, что именно так 70-75 процентов населения получат антитела к коронавирусу, и можно достичь окончания пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Гинцбурга, склады в Москве и регионах России "забиты вакциной". Однако рост количества прививающихся наблюдается только тогда, когда регионы вводят ограничения на посещение общественных мест. Так, по его словам, когда в Москве были введены QR-коды для посещения публичных мест, количество привитых в день достигало 700–800 тысяч. После того как QR-коды перестали требовать, вакцинируются 50–70 тысяч, отметил Гинцбург.

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в ходе виртуальной конференции допустил, что вакцинация от COVID-19 будет не только всеобщей, но и ежегодной.

Обязательная вакцинация работников ряда отраслей и сферы услуг введена почти во всех российских регионах. Накануне власти Петербурга ввели обязательную вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растёт и число умерших. 9 ноября был установлен новый максимум с начала пандемии – более 1200 смертей за сутки. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации.

Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму в мае, 8 июня он был одобрен в первом чтении. 15 июня документ должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.