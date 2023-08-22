Стрелков, со слов секретаря ОНК, отказался от госпитализации в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил бывшего лидера донецких сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Со слов Мельникова, Стрелков, близкие которого заявляли о резком ухудшении его здоровья, отказался от госпитализации в больницу ФСИН.
Секретарь ОНК утверждает, что Стрелкова в штатном режиме наблюдает врач медсанчасти изолятора, всю необходимую медицинскую помощь обвиняемый получает и на данный момент чувствует себя лучше. "На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука, он ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, ещё до изолятора. Старые травмы…", - цитирует арестованного Мельников.
Также, со слов Мельникова, Стрелков отметил вежливость сотрудников изолятора и хорошее питание.
Ранее жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её муж находится в тяжёлом состоянии - якобы у него начала отниматься рука, появились судороги, затруднено дыхание, и возможно предынфарктное состояние. Регинская обращалась с просьбой отменить арест Стрелкову к президенту России Владимиру Путину.
Сам же Стрелков, со слов секретаря ОНК Алексея Мельникова, ранее отказывался общаться с правозащитниками, ничем это не мотивировав.
- Бывший лидер донецких сепаратистов, экс-министр обороны так называемой Донецкой народной республики и полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков был задержан в своей московской квартире 21 июля. Позже суд арестовал его на два месяца. По предъявленному обвинению, поводом для которого стали несколько постов Стрелкова с критикой российской власти, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- Стрелков получил известность в 2014 году, когда возглавляемый им отряд из десятков граждан России при поддержке сепаратистов захватил украинский город Славянск в Донецкой области. С боёв в Славянске фактически началась война в Донбассе. Сейчас Стрелков - один из активных сторонников войны России против Украины. При этом с её начала он резко критиковал российское военное командование за неудачи на фронте, в частности - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
- В ноябре прошлого года Стрелков был заочно приговорён нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Стрелков не участвовал в судебном процессе и отрицает вину.
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