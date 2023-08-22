Стрелков, со слов секретаря ОНК, отказался от госпитализации в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил бывшего лидера донецких сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Со слов Мельникова, Стрелков, близкие которого заявляли о резком ухудшении его здоровья, отказался от госпитализации в больницу ФСИН.

Секретарь ОНК утверждает, что Стрелкова в штатном режиме наблюдает врач медсанчасти изолятора, всю необходимую медицинскую помощь обвиняемый получает и на данный момент чувствует себя лучше. "На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука, он ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, ещё до изолятора. Старые травмы…", - цитирует арестованного Мельников.

Также, со слов Мельникова, Стрелков отметил вежливость сотрудников изолятора и хорошее питание.

Ранее жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её муж находится в тяжёлом состоянии - якобы у него начала отниматься рука, появились судороги, затруднено дыхание, и возможно предынфарктное состояние. Регинская обращалась с просьбой отменить арест Стрелкову к президенту России Владимиру Путину.

Сам же Стрелков, со слов секретаря ОНК Алексея Мельникова, ранее отказывался общаться с правозащитниками, ничем это не мотивировав.