Стрелков помещён в СИЗО "Лефортово". Он отказался общаться с членами ОНК 

Бывший лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), обвиняемый российскими властями в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, помещён в московской следственный изолятор "Лефортово", сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комисси Алексей Мельников.
По словам Мельникова, в воскресенье члены ОНК посетили Стрелкова в СИЗО, однако тот отказался общаться с правозащитниками, ничем это не мотивировав.
Секретарь комисси также сообщил, что Стрелкова поместили в двухместную камеру с телевизором и холодильником, и что члены ОНК, осмотрев помещение, не "выявили признаков морального или физического давления" на обвиняемого.
Отдельно Мельников отметил, что в камере, где содержится Стрелков, нет "полной приватности туалета", и что "Лефортово" - одно из немногих столичных СИЗО, куда невозможно отправить письменное послание через электронный сервис "ФСИН-письмо".
Игорь Стрелков был задержан в своей московской квартире в пятницу, 21 июля. Позже суд арестовал его на два месяца. По предъявленному обвинению, поводом для которого стали несколько постов полковника запаска ФСБ в своём телеграм-канале, ему грозит до пяти дет лишения свободы.
- Игорь Стрелков получил известность в 2014 году, когда возглавляемый им отряд из десятков граждан России при поддержке сепаратистов захватил украинский город Славянск в Донецкой области. С боёв в Славянске фактически началась война в Донбассе. Сейчас Стрелков - один из активных сторонников войны России против Украины. При этом с её начала он резко критиковал российское военное командование за неудачи на фронте, в частности - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
- В последнее время полковник запаса ФСБ стал крайне нелицеприятно высказываться и о президенте России: в одном из последних постов в своём телеграм-канале, на который подписаны более 800 тысяч человек, Стрелков назвал Путина "ничтожеством". Некоторые соратники полковника в запасе считают, что именно это стало формальным поводом для уголовного преследования.
- В ноябре прошлого года Стрелков был заочно приговорён нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Он не участвовал в судебном процессе и отрицает вину.
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