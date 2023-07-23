Стрелков помещён в СИЗО "Лефортово". Он отказался общаться с членами ОНК 

Бывший лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), обвиняемый российскими властями в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, помещён в московской следственный изолятор "Лефортово", сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комисси Алексей Мельников.

По словам Мельникова, в воскресенье члены ОНК посетили Стрелкова в СИЗО, однако тот отказался общаться с правозащитниками, ничем это не мотивировав.

Секретарь комисси также сообщил, что Стрелкова поместили в двухместную камеру с телевизором и холодильником, и что члены ОНК, осмотрев помещение, не "выявили признаков морального или физического давления" на обвиняемого.

Отдельно Мельников отметил, что в камере, где содержится Стрелков, нет "полной приватности туалета", и что "Лефортово" - одно из немногих столичных СИЗО, куда невозможно отправить письменное послание через электронный сервис "ФСИН-письмо".

Игорь Стрелков был задержан в своей московской квартире в пятницу, 21 июля. Позже суд арестовал его на два месяца. По предъявленному обвинению, поводом для которого стали несколько постов полковника запаска ФСБ в своём телеграм-канале, ему грозит до пяти дет лишения свободы.