Гладков: часть домов Белгорода надолго осталась без горячей воды

В домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет горячей воды до конца отопительного сезона, заявил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это результат обстрелов со стороны украинских военных. "Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что в этих домах сохраняется подача холодной воды, "отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения". При этом в субботу и воскресенье возможно отключение электричества в в связи с ремонтными работами.

Вечером в пятницу Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого, по данным властей, два человека погибли, еще пять получили ранения.

"В результате обстрела есть серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения", – сообщил тогда Гладков.

Белгородское издание "Пепел" пишет, что удару подверглась ТЭЦ. В последние недели украинские военные регулярно наносят удары по объектам энергетики в Белгороде, из-за чего в городе регулярно происходят блэкауты.

Российские военные практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики в Украине, из-за чего без света, а иногда также тепла и воды регулярно остаются жители различных регионов, включая Киев.