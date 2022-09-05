Глава архангельского отделения ПАРНАС попросил убежища в Норвегии

Глава архангельского отделения партии ПАРНАС Юрий Щербачёв покинул Россию, он попросил политическое убежище в Норвегии. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам политика, в Норвегии он находится уже около недели. Его разместили в лагере для беженцев в ста километрах от Осло. По словам Щербачёва, в лагере находятся главным образом украинцы и сирийцы, есть и несколько граждан России. "Узнав, что я из России, украинцы не высказывают негативного отношения, с кем познакомился раньше – продолжают общение", - пишет Щербачёв. Про условия содержания он написал так: "сидевшего в русской тюрьме норвежским лагерем не напугаешь" - сообщает Север.Реалии.

Щербачёв неоднократно задерживался на акциях протеста, его штрафовали. В октябре 2019 года против него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за поста об избиении школьника сотрудниками силовых ведомств. При обыске у него изъяли всю технику. В апреле 2020 года дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

В начале июня Щербачева оштрафовали на 15 тысяч рублей за так называемую дискредитацию армии России. По версии полиции, в начале марта он опубликовал четыре поста, которые, по мнению сотрудников полиции, дискредитировали российскую армию.

Щербачёв много лет выходил 9 мая с плакатом к зданию архангельского отделения ФСБ. В ходе обыска в 2014 году из квартиры Щербачёва изъяли медали, ордена, кортик и десантный нож, принадлежавшие его отцу — ветерану Великой Отечественной войны. В 2017 году суд признал обыск незаконным и постановил вернуть изъятые вещи. Сотрудники ФСБ возвратили только медали, а кортик и нож передали на хранение в полицию.