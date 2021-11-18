Глава Банка России: продовольственная инфляция превысила 10 процентов

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По её словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – "уже, к сожалению, двузначная".

Это означает, что за последний год цены на продукты питания в России в среднем выросли больше чем на 10 процентов. "Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь", – заявила Набиуллина, сказав, что необходимы меры по сдерживанию инфляции, поскольку от неё в первую очередь страдают самые незащищённые слои населения.

По ранее опубликованным данным Росстата, продовольственные товары в октябре подорожали в России в годовом выражении на 10,89%.

Инфляция растёт и в других странах мира, в том числе в развитых странах Запада. Главную причину этого экономисты видят в последствиях пандемии. 7 октября ООН объявила, что рост цен на еду достиг 10-летнего максимума. В соотношении год к году цены в сентябре выросли почти на 33 процента. Среди причин этого – то, что во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья. Возобновление экономического роста повышает цены в связи с тем, что поставщики не успевают за ростом спроса.

Набиуллина в своём выступлении сказала, что в России, помимо общемировых проблем, на рост цен повлиял не очень хороший урожай и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число сезонных рабочих – трудовых мигрантов.

Банк России в последнее время несколько раз поднял ключевую ставку – эта мера служит сдерживанию инфляции, но в то же время ведёт к росту ставок по кредитам, и, как следствие, может вести к снижению потребления и замедлению экономики.

Набиуллина сравнила ситуацию в России с США и ФРГ в 1970-е годы. Тогда, по её словам, в Западной Германии подняли ставку, что помогло победить инфляцию, а в США промедлили с этим, что привело к стагфляции, то есть сочетанию высокой инфляции и экономического спада.