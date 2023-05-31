Глава Белгородской области объявил о начале эвакуации детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Шебекино . Пострадали четыре человека, двое раненных доставлены в больницу. "Повреждены жилые дома, горит транспорт", - написал Гладков в телеграме.

Он утверждает, что обстрел вёлся из установок "Град". Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в жилых домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждены 12 автомобилей, сообщил глава региона.

С сегодняшнего дня власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые триста детей будут отправлены в Воронеж, написал Гладков телеграме.

Накануне в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, погиб один человек, двое получили ранения.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал "фактически войной" (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.

Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.