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В Белгородской области обстрелян пункт размещения мирных жителей

В Белгородской области в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненные. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник возложил ответственность на Вооружённые силы Украины. Точное количество погибших и пострадавших он не назвал. Телеграм-канал 112 сообщает, что погиб один местный житель, ещё двое ранены.

Власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам, вывозят в пункты временного размещения.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал "фактически войной" (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.

  • 22 мая через пограничный пункт Грайворон на территорию Белгородской области вошли несколько единиц бронетехники. Они обстреляли КПП на границе и прошли через несколько сёл в направлении районного центра Грайворон. Местные власти сообщали, что в результате обстрелов ранения получили восемь местных жителей, двое из которых скончались. В районе был объявлен режим контртеррористической операции, проводилась эвакуация населения. На следующий день, по утверждению Минобороны, часть диверсантов была уничтожена, остальные "выдавлены на территорию Украины".
  • Ответственность на себя взяли легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Эти подразделения состоят из российских граждан, воюющих на стороне Украины. Украинские власти подтвердили эту информацию.
  • Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.

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