В Белгородской области обстрелян пункт размещения мирных жителей

В Белгородской области в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненные. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник возложил ответственность на Вооружённые силы Украины. Точное количество погибших и пострадавших он не назвал. Телеграм-канал 112 сообщает, что погиб один местный житель, ещё двое ранены.

Власти Белгородской области в последнее время всё чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам, вывозят в пункты временного размещения.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал "фактически войной" (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.