Глава "Энергоатома": россияне, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС

Глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин утверждает, что наблюдаются признаки того, что российские войска готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Слова чиновника, сказанные в телеэфире, цитирует "Украинская правда".

По словам Котина, в последнее время "очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль". Глава "Энергоатома" отметил, что в последнее время стало возникать впечатление, что российские военные "собирают чемоданы и воруют все, что могут найти".

Пять дней назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19–20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19–20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и её демилитаризации. Известно, что ситуация на АЭС обсуждалась, в частности, в телефонных разговорах президентов России и Франции. Официально российская сторона не говорила о возможности оставления Запорожской АЭС.