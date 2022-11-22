МАГАТЭ выявило повреждения в системе охлаждения ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

В результате ударов также повреждены главная дорога, которая проходит вдоль реакторов, неработающая железная дорога, трубопровод со сжатым воздухом и крыши вспомогательных зданий.

Все шесть реакторов АЭС в стабильном состоянии, места хранения ядерных топлива и отходов при ударах не были повреждены, сообщили эксперты. Четыре реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, два — в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ.

"Это серьезная причина для беспокойства, поскольку оно ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ также отметил, что на фоне интенсивности последних атак возобновит консультации по зоне безопасности вокруг станции.