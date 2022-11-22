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МАГАТЭ выявило повреждения в системе охлаждения ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

В результате ударов также повреждены главная дорога, которая проходит вдоль реакторов, неработающая железная дорога, трубопровод со сжатым воздухом и крыши вспомогательных зданий.

Все шесть реакторов АЭС в стабильном состоянии, места хранения ядерных топлива и отходов при ударах не были повреждены, сообщили эксперты. Четыре реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, два — в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ.

"Это серьезная причина для беспокойства, поскольку оно ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ также отметил, что на фоне интенсивности последних атак возобновит консультации по зоне безопасности вокруг станции.

  • Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает агентство, стали едва ли не самыми сильными с начала войны.
  • Вчера президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на ЗАЭС с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие-либо детали этой беседы не обнародованы.
  • В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчёт по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать "защитную зону" вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы ядерного инцидента.
  • Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку , как утверждают в российском МИДе, "это сделает электростанцию ещё более уязвимой".

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