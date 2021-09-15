Глава Еврокомиссии обвинила Минск в попытках дестабилизации ЕС

Оппоненты Евросоюза используют разногласия по поводу миграционной политики стран ЕС по вопросам миграции. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту.

Фон дер Ляйен сказала, что миграционному кризису, в частности, способствовали белорусские власти. Минск, по словам главы Еврокомиссии, организовал гибридную атаку с целью дестабилизации ЕС. Брюссель должен обеспечить защиту внешних границ Евросоюза, подчеркнула фон дер Ляйен.

В начале 2022 года в ЕС пройдёт оборонный саммит, а до конца года будет представлена новая совместная декларация Евросоюза и НАТО.

Летом Литва, Латвия и Польша сообщили о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Власти объявили режим ЧС в приграничных районах. Польша и Литва начали возводить стену с колючей проволокой на границе.

Партнёры по ЕС обвиняют Минск в том, что он потворствует нелегальной миграции или прямо её организует, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко. Белорусские власти все обвинения отвергают.

Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, глава Еврокомисии отметила, что по последним данным в ЕС от COVID-19 привито 70 процентов взрослого населения, в наличии имеется 700 миллионов доз препаратов. Ещё 700 миллионов доз Брюссель готов поставить в другие страны.