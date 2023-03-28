Глава Европейского совета заверил Молдову в поддержке

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил правительство Молдовы, что Кишинев может рассчитывать на полную поддержку ЕС в условиях российской военной агрессии. В ходе официального визита в Молдову во вторник Шарль Мишель объявил, что Европейский союз предоставил стране более миллиарда евро помощи. По словам Шарля Мишеля, Брюссель готовит новый пакет помощи Молдове. Он также анонсировал возможное начало переговоров о вступлении Республики Молдова и Украины в ЕС в декабре. Об этом сообщил телеканал "Евроньюс".

"Молдова — страна-кандидат на вступление в ЕС, это историческая возможность для вашей страны и для вашего народа. И я абсолютно уверен, что этой возможностью нужно воспользоваться и что это будет сделано. Россия продолжает нападать на свободный народ Украины, и Молдова сильно пострадала из-за войны России против Украины. Вы все чаще становитесь мишенью российской военной разведки", — сказал Шарль Мишель.