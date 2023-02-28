Молдова: между переворотом и Приднестровьем. Эфир в 20:30

Решатся ли российские власти реализовать один из своих сценариев по захвату власти в Молдове? На какую помощь стран Запада и Украины в случае реальной агрессии России может рассчитывать Кишинев? Какие провокации может устроить Москва в Приднестровье?



Собеседники Виталия Портникова – Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Оазу Нантой, депутат парламента Республики Молдова от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).