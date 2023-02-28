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Молдова: между переворотом и Приднестровьем. Эфир в 20:30

Мужчина въезжает на своем фургоне в самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую Республику" на пограничном пункте Варница с Молдовой

Еще одну попытку дестабилизации обсуждают Сергей Герасимчук и Оазу Нантой

Решатся ли российские власти реализовать один из своих сценариев по захвату власти в Молдове? На какую помощь стран Запада и Украины в случае реальной агрессии России может рассчитывать Кишинев? Какие провокации может устроить Москва в Приднестровье?

Собеседники Виталия ПортниковаСергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Оазу Нантой, депутат парламента Республики Молдова от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

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