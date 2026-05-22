Глава Госдумы обвинил Пашиняна в "подлости" и "непорядочности"

Глава Госдумы Вячеслав Володин обрушился с резкой критикой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в "непорядочности" и "подлости", а также в том, что он "ведёт недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной".

Поводом для этого стали, в частности, принятие парламентом Армении закона о начале процесса вступления в Европейский союз и признание юрисдикции Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

"Мы не можем дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении", - пишет Володин, проводя параллели между развитием событий в Украине и в Армении. Володин считает, что Пашинян сделал выбор "в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами", которые "пытаются разрушить Российскую Федерацию".

Реакции Еревана на эти высказывания пока не было.

Российские власти в последнее время всё чаще критикуют руководство Армении и лично Пашиняна. В частности ему ставят в вину высказывания президента Украины Владимира Зеленского во время недавнего посещения Армении, а также сближение с ЕС.

Российский президент Владимир Путин недавно заявил, что в Москве будут исходить из интересов армянского народа и отметил, что в Армении мог бы пройти референдум о том, оставаться ли в ЕАЭС или вступать в ЕС. При этом он тоже провёл параллели с Украиной, заявив, что проблемы Украины (включая, очевидно, и российское вторжение) начались со стремления вступить в ЕС.

Цветы и фрукты

С 22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. По данным ведомства, при поставке 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Отмечается, что в 2025 году страна получила от экспорта цветов $49,1 млн, из них $46 млн — от поставок в Россию.

Сегодня же глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в ведомстве обнаружили проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. "Мы были вынуждены договориться и послали своих инспекторов. Еще неделю будут работать, по результатам этой инспекции будем принимать решение", - сказал Данкверт в эфире ИС "Вести". Никол Пашинян при этом оценил ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию как "рабочую".

Обвинения в шпионаже

В Армении сейчас идёт предвыборная кампания. Сторонникам Пашиняна противостоит ряд оппозиционных сил. В пятницу сотрудники Службы нацбезопасности Армении пришли с обыском в офис партии "Мать Армении", а также в квартиры лидера этой партии Андраника Теваняна и депутата парламента Мартуна Григоряна. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода. Оба они являются кандидатами в депутаты от партии "Процветающая Армения". Теванян, который идет вторым в списке, в сентябре 2024 года посетил так называемую "ДНР" и известен своими пророссийскими взглядами. Против Теваняна в Армении 21 мая было возбуждено уголовное дело о госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян был завербован иностранными (как следует из контекста - российскими) специальными службами. Ранее СК Армении возбудил уголовное дело против кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. Следствие считает, что он скрыл информацию о наличии российского гражданства, сам он отрицает это.