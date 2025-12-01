Глава Gunvor продаст свою долю компании и уйдет в отставку

Совладелец и генеральный директор швейцарской компании Gunvor, планировавшей покупку зарубежных активов "Лукойла", Торбьерн Торнквист продаст контрольный пакет акций менеджменту организации и уйдет в отставку.

Согласно заявлению организации, компанию возглавит глава ее подразделения в Северной и Южной Америке Гэри Педерсен.

В пресс-релизе говорится, что предложение о выкупе акций Торнквиста было выдвинуто еще в 2022 году. "Продажа долей была ускорена, чтобы начать окончательную перезагрузку и проложить путь вперед для компании, для которой неправильные представления о ее прошлом стали невозможным отвлекающим фактором", – заявили в Gunvor.

В октябре Соединенные Штаты ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" "в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине". Вскоре после этого "Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы – их планировал купить Gunvor, который в 1997 году основали близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко и нефтетрейдер Турбьерн Тернквист.

Министерство финансов США дало понять, что не одобрит это соглашение по меньшей мере до окончания боевых действий в Украине. В заявлении ведомства компания Gunvor была названа "марионеткой Кремля".