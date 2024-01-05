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Глава "Хезболлы": Израиль ответит за гибель одного из лидеров ХАМАС

Руководитель радикальной ливанской шиитской группировки "Хезболла" шейх Хассан Насралла пригрозил Израилю "наказанием" в ответ на убийство в Бейруте одного из лидеров признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

Как заявил Насралла в своём выступлении в пятницу, "если мы промолчим в ответ на убийство аль-Арури, весь Ливан окажется под ударом". При этом глава "Хезболлы" не уточнил, какие именно меры примет группировка, и воздержалася от прямого объявления войны Израилю.

Насралла также призвал власти Ирака воспользоваться "исторической возможностью" и избавиться от присутствия в стране военнослужащих США. Ранее в пятницу премьер-министр Ирака Мохаммед аль-Судани заявил о создании комиссии, которая будет готовить предложения по закрытию в стране баз международной коалиции во главе с США. Это реакция на убийство в Багдаде – как сообщалось, американскими военными – одного из лидеров местной проиранской группировки, ответственной за нападения на американские базы.

С 7 октября, когда ХАМАС напала на Израиль, а тот начал ответные действия, постепенно перешедшие в наземную операцию в секторе Газа, "Хезболла", контролирующая ряд южных районов Ливана, и израильские военные обмениваются ударами. Счёт убитых с обеих сторон идёт на десятки. Страны Запада и Ближнего Востока опасаются перерастания этого конфликта в полномасштабные боевые действия, однако "Хезболла", тесно связанная с Ираном, до сих пор официально не заявила о вступлении в войну, и обмен ударами носит ограниченный характер.

В пятницу начинается визит в Ливан главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Его главной целью, как говорил сам Боррель, должна стать попытка предотвращения дальнейшей эскалации на израильско-ливанской границе. Боррель будет обсуждать с ливанскими лидерами также ситуацию в секторе Газа, где продолжаются бои израильских военных против ХАМАС.

Член политбюро ХАМАС аль-Арури погиб в столице Ливана 3 января в результате удара израильского беспилотника. Власти Ливана обратились с протестом в Совет Безопасности ООН. Центральное правительство Ливана слабо, и вооружённые группировки, самой мощной из которых является "Хезболла", действуют на территории страны фактически автономно.

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