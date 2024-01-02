В Ливане убит заместитель председателя ХАМАС

В Ливане убит заместитель председателя признанного террористическим в США и Евросоюзе радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури. Предположительно, он был атакован израильским дроном в пригороде Бейрута. Об этом сообщает со ссылкой на анонимные источники агентство Reuters. Гибель функционера уже подтвердили в организации.

57-летний аль-Арури считался фактическим лидером военного крыла ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, передаёт Times of Israel. Израильская разведка подозревала его в причастности к организации ряда атак против государства, в том числе похищении и убийстве трёх подростков в июне 2014 года.

Аль-Арури несколько раз заключался в тюрьмы в Израиле, и в 2010 году был обменян в рамках освобождения более тысячи палестинцев на захваченного капрала израильской армии Гилада Шалита. Израиль на момент публикации новости официально не признавал причастность к убийству.

На пресс-конференции в ноябре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что распорядился начать операции спецслужбы "Моссад" против лидеров ХАМАС, "где бы те ни находились". Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что руководители движения "живут на одолженное время".

В октябре, после нападения ХАМАС на Израиль, когда погибли более 1200 человек, руководство страны пообещало полностью уничтожить движение, удерживавшее контроль над сектором Газа. В секторе уже более двух месяцев продолжается наземная операция израильской армии. Местные власти сообщают о гибели более 22 тысяч жителей.