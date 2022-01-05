Глава Казахстана обратился за силовой помощью к странам ОДКБ 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду вечером, что обратился к главам государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, за помощью "в преодолении террористической угрозы".

Он назвал своё обращение к партңёрам по ОДКБ "уместным и своевременным", а протесты в Казахстане - "актом внешней агрессии" и "прямой угрозой целостности государства".

Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на соотечественников и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". Не приведя этому никаких доказательств, президент Казахстана сказал, что "граждане страны просят его, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь".

Ранее Токаев провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и действующим главой Беларуси Александром Лукашенко. Кроме вышеупомянутых стран в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Таджикистан и Киргизия.