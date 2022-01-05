Глава Казахстана обратился за силовой помощью к странам ОДКБ 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду вечером, что обратился к главам государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, за помощью "в преодолении террористической угрозы".
Он назвал своё обращение к партңёрам по ОДКБ "уместным и своевременным", а протесты в Казахстане - "актом внешней агрессии" и "прямой угрозой целостности государства".
Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на соотечественников и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". Не приведя этому никаких доказательств, президент Казахстана сказал, что "граждане страны просят его, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь".
Ранее Токаев провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и действующим главой Беларуси Александром Лукашенко. Кроме вышеупомянутых стран в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Таджикистан и Киргизия.
- В Казахстане четвёртый день подряд продолжаются массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями между протестующими – с одной стороны, и полицией, спецназом и военными – с другой.
- Акции, которые начинались как протест против повышения цены на сжиженный газ, за несколько дней стали политическими, новые требования их участников - уход из политики председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева, отставка президента страны Касыма-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие в себя проведение новых демократических выборов. В нескольких городах протестующие захватили административные здания. Власти ввели на территории страны режим чрезвычайного положения, заявив, что во время беспорядков погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, и ещё 317 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. О количестве погибших и пострадавших гражданских лиц точной информации нет.
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