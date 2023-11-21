Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В рамках сделки со следствием он уйдёт в отставку, а биржа выплатит штраф в размере 4,3 миллиарда долларов США.

Бизнесмен обвинялся, в частности, в том, что предоставил платформу лицам, против которых введены американские санкции. В судебных документах речь идёт о клиентах из Ирана, Кубы, Сирии, передаёт The New York Times.

Помимо запрещённых иностранных операций, Binance разрешала вести дела американским клиентам через основную биржу, хотя это запрещено местными законами. Как утверждало обвинение, Чжао лично стремился скрыть отношения биржи с крупными американскими клиентами.

О сделке сообщают американские деловые издания. Суд разрешил оставить Чжао мажоритарную долю в компании, пишет The Wall Street Journal. Он заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов, передаёт агентство Bloomberg. Выдвинувшие обвинения бирже и её основателю Министерство юстиции США анонсировало пресс-конференцию "на темы, связанные с криптовалютой".

Binance, в рамках сделки, согласится на назначение наблюдателя со стороны властей, а Чжао будет запрещено участвовать в деятельности биржи в течение трёх лет после такого назначения.

Как сообщает WSJ, сделка со следствием не включает в себя соглашения по обвинениям, которые выдвинула против Binance Комиссиz по ценным бумагам и биржам США. В июне регулятор обвинил криптобиржу в 13 нарушениях, в том числе в торговле незарегистрированными ценными бумагами.

Binance занимает до 70 процентов рынка торговли криптовалютами. В прошлом году она обрабатывала сделки на сумму, в среднем, 65 миллиардов долларов в день. На момент публикации новости Чжао, суд и министерство юстиций США не комментировали СМИ судебную сделку.