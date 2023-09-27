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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с российского рынка

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с российского рынка. Компания сообщила, что продала российский бизнес криптообменнику CommEX. В августе биржа запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, компанию покинули ключевые менеджеры, отвечающие за российский бизнес.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований",— приводит пресс-служба слова директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана. В сообщении сказано, что российский бизнес продан без прав на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.

Все биржевые сервисы в России Binance закроет в течение следующих нескольких месяцев, пользователи из России будут уведомлены о переводе на новую платформу.

Binance попала под пристальное внимание американских и европейских регуляторов, подозревающих, что с помощью биржи российский бизнес может обходить западные санкции. Биржа принимала переводы с попавших под санкции российских банков, с её помощью российские клиенты могут выводить деньги из страны.

  • Пользователи из России могут приносить криптобиржам до 20 процентов оборота, утверждалось в статье в российской версии журнала Forbes. Однако крупные криптобиржи вводят против них новые ограничения. OKX запретила на своей платформе все операции с рублями. Coinbase ещё в 2022 году объявляла о блокировке 25 тысяч пользователей, связанных с Россией. Биржи KuCoin и ByBit перестали принимать транзакции от "Сбербанка" и "Тинькофф".

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