Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с российского рынка. Компания сообщила, что продала российский бизнес криптообменнику CommEX. В августе биржа запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, компанию покинули ключевые менеджеры, отвечающие за российский бизнес.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований",— приводит пресс-служба слова директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана. В сообщении сказано, что российский бизнес продан без прав на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.

Все биржевые сервисы в России Binance закроет в течение следующих нескольких месяцев, пользователи из России будут уведомлены о переводе на новую платформу.

Binance попала под пристальное внимание американских и европейских регуляторов, подозревающих, что с помощью биржи российский бизнес может обходить западные санкции. Биржа принимала переводы с попавших под санкции российских банков, с её помощью российские клиенты могут выводить деньги из страны.