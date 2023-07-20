Глава Крыма заявил о гибели подростка в результате удара беспилотника

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов утверждает, что ночью 20 июля в результате удара украинского беспилотника по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, повреждено четыре административных здания, написал он в телеграме.

Населённый пункт Аксёнов не назвал, иных подробностей не привёл.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту, связывающему Краснодарский край и Крым, произошел взрыв, предположительно, в результате атаки надводными дронами. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Национальный антитеррористический комитет назвал подрыв Крымского моста террористическим актом. Россия заявила о выходе из зерновой сделки и нанесла удары по Одессе и Николаеву, повредив, в том числе гражданские объекты.