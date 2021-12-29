Глава КС допустил возрождение смертной казни в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни. Однако считает такое развитие событий маловероятным.

Как написал Зорькин в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая опубликована на сайте суда, введение моратория на высшую меру наказания в своё время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства, считает Зорькин. По его словам, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства". "Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - написал глава КС.

В 2017 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума.

В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.