Глава Ленинградской области сообщил о новой атаке на порт Усть-Луга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в нефтеналивном порту Усть-Луга после атаки беспилотников.

В поселке Молодцово Кировского района, по его словам, повреждено остекление в трёх жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании центра соцзащиты, которые находятся на капитальном ремонте. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Госпитализация им не потребовалась. Кроме того, устранены пожары в районе гаражей и котельной, написал губернатор.

По данным Дрозденко, к шести утра силы ПВО сбили над регионом 38 дронов.

С 25 марта 2026 года года украинские беспилотники почти ежедневно атакуют порт Усть-Луга. После первой атаки, по даннымAstra, были повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, три причала и инфраструктура "Новатэка". В результате атаки в ночь на 29 марта, пишет издание со ссылкой на источники, пострадали еще три резервуара с топливом, причал и насосные установки "Новатэка".

Дрозденко 30 марта говорил, что порты региона "продолжают работу, отгружают нефтепродукты, продукцию газохимии, удобрения в дружественные страны".

Российский телеграм-канал Shot писал о серии мощных взрывов и над Самарой и областью. По предварительным данным, над регионом были сбиты несколько воздушных целей. О последствиях атаки пока не сообщалось. В ночь на 29 марта беспилотники уже атаковали регион. Astra утверждала, что обстрелам подверглись два химических предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".