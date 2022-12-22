Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава МАГАТЭ обсудит в Москве ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря проведет переговоры в Москве по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся на оккупированной Россией украинской территории.

Информацию о поездке подтвердил пресс-секретарь международной организации. По его словам, в Москве запланированы переговоры главы МАГАТЭ с представителями министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Как заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Гросси.

Глава МАГАТЭ уже приезжал в Россию в середине октября, тогда он встречался в Санкт-Петербурге с Путиным. Одной из тем встречи была ситуация на Запорожской АЭС.


При участии МАГАТЭ с осени ведутся переговоры об установлении безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. 10 декабря Гросси заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс.

  • Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19–20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и её демилитаризации.
  • Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку , как утверждают в российском МИДе, "это сделает электростанцию ещё более уязвимой".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG