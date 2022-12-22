Глава МАГАТЭ обсудит в Москве ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря проведет переговоры в Москве по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся на оккупированной Россией украинской территории.

Информацию о поездке подтвердил пресс-секретарь международной организации. По его словам, в Москве запланированы переговоры главы МАГАТЭ с представителями министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Как заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Гросси.

Глава МАГАТЭ уже приезжал в Россию в середине октября, тогда он встречался в Санкт-Петербурге с Путиным. Одной из тем встречи была ситуация на Запорожской АЭС.



При участии МАГАТЭ с осени ведутся переговоры об установлении безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. 10 декабря Гросси заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс.