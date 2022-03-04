"Не понимаете, что творите". Военные действия угрожают украинским АЭС

Военные действия российской армии в Украине уже во второй раз затронули работу атомных электростанций. 24 февраля бои произошли в районе Чернобыльской АЭС, в тот же день она перешла под контроль российской армии. С начала марта бои начались вокруг Запорожской АЭС, после ночного боя 4 марта, в ходе которого в учебно-тренировочном корпусе произошёл пожар, и эта станция была захвачена российскими войсками. По мнению экспертов и МАГАТЭ, ядерная безопасность атомных объектов Украины может находиться под угрозой.

В ночь на 4 марта одна из крупнейших в мире атомных электростанций - Запорожская АЭС - попала под обстрел. Дмитрий Орлов, мэр Энергодара, города, возле которого расположена станция, сообщил, что на станции произошло возгорание - разрывы выстрелов и поднимающийся над корпусами дым были заметны и в трансляции установленной на АЭС веб-камеры.

Изначально не было понятно, какая именно часть АЭС попала под удар. Хотя рекаторные зоны энергоблоков и хранилища отработашего ядерного топлива надежно укрыты прочными железобетонными плитами, а модернизированная автоматика станции способна предоствратить аварию в большинстве ситуаций, попадание в рабочие помещения станции теоретически могло угрожать ядерной безопасности. "Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!", - сказал один из сотрудников станции в видеообращении, записанном ночью.

В половину четвертого утра по московскому времени министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере: "если [станция] взорвется, [катастрофа] будет в 10 раз больше, чем в Чернобыле!". Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные переговоры с Джо Байденом, американский президент призвал Россию прекратить военные действия и допустить на станцию украинских спасателей.

В половине шестого утра по московскому времени украинская сторона уведомила МАГАТЭ , что при пожаре не пострадала "существенная" инфраструктура станции. В агентстве также заявили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. В половине седьмого стало известно, что энергоблоки станции не пострадали, а горит пятиэтажный учебно-тренировочный корпус. Пожарные смогли приступить к тушению. Пожар был ликвидирован примерно час спустя, по данным ГСЧС Украины жертв и пострадавших не было.

Утром 4 марта украинская сторона заявила, что площадка станции захвачена российскими войсками. Из шести энергоблоков станции к этому моменту производил энергию только один. Еще один находился в плановом ремонте, оставшиеся четыре были остановлены ночью работниками АЭС.

За неделю до событий в Запорожье, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Тогда советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это одной из самых серьезных угроз для Европы. 1 марта компания "Энергоатом", которая является оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заявила, что российские военные испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения. Организация сослалась на данные Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, пишет украинская служба Радио Свобода Крым.Реалии.

Еще до пожара на Запорожской АЭС Радио Свобода поговорило с врио президента "Энергоатома" Петром Котиным о том, как обеспечивается безопасность на атомных электростанциях Украины и какую угрозу несут им российские войска.

– В Украине идет война. Кто может сейчас гарантировать безопасность гражданам, в том числе, ядерную? И как вообще может происходить военный захват объектов ядерной инфраструктуры? Понятно, что война никогда не бывает с правилами, но на этот случай предписаны ли какие-то регламенты военным, гражданским, ученым, и тем, кто работает непосредственно на станциях?

– Давайте начнем, наверное, с действий Российской Федерации. Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия, с нарушением всех международных норм, в том числе и с нарушением ядерного международного законодательства, Конвенции про ядерную безопасность и всех договоренностей, которые контролирует МАГАТЭ, так как запрещено подходить вообще к ядерным объектам. Мы обратились в МАГАТЭ, и сейчас подняли этот вопрос в разговоре с генеральным директором организации. Как раз сейчас проводится ряд совещаний на эту тему в МАГАТЭ для того, чтобы установить по нашей инициативе 30-километровую зону безопасности в районе атомных станций. Безусловно, для атомной станции это представляет угрозу, если рядом с атомным объектом находится тяжелое вооружение, тяжелая техника. Даже если она не направляется на атомную станцию, она ищет другие цели, на которые направляет свои "Грады". Разрывы от этих снарядов и случайные попадания в атомный блок могут привести к ядерной катастрофе, которая будет влиять не только на Украину, но и на самого захватчика, который этого, видимо, не понимает, а также это будет влиять на весь мир.

– А кто в нынешней ситуации отвечает за ядерную и радиационную безопасность атомных электростанций? По-прежнему Украина?

– Безусловно, Украина отвечает за работу всех атомных станций. И я, как глава эксплуатирующей организации НАЭК "Энергоатом", несу ответственность за ядерную и радиационную безопасность всех наших ядерных объектов, которые мы эксплуатируем. Это видно по лицензии, которая выдана мне надзорным органом регулирования Украины.

– Вы сказали, что Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой обеспечить 30-километровую зону безопасности. А как это физически может сделать МАГАТЭ? Она должна туда прислать своих спецпредставителей, которые оцепят территорию? Как это физически может быть реализовано, когда идет война?

– Все страны несут свои обязательства перед МАГАТЭ по международному ядерному законодательству. Соответственно, Россия является, как ни печально об этом говорить, одним из основателей МАГАТЭ. Очень много специалистов из России работают в МАГАТЭ, в том числе в руководящих органах организации. И Россия прекрасно понимает, какие нормы и правила она нарушает, и каким образом необходимо организовать работу так, чтобы военные даже не приближались к ядерным объектам, к атомным электростанциям. Мы говорим обо всех атомных станциях в Украине, о 30-километровой зоне вокруг них. Ведутся бои в городе Вознесенск, который находится в 35-километрах от Южно-Украинской атомной станции. Там остановили оккупантов, которые двигались в направлении Южно-Украинской АЭС.

– Насколько велик запас прочности у таких объектов? Иными словами, может ли случайная бомба, случайная мина извне привести к полномасштабной катастрофе на атомной электростанции?

– Безусловно, атомные объекты защищены, и защищены даже от падения самолета. Здесь вопрос в том, насколько вы будете использовать и какой силы вооружение для того, чтобы нападать на этот объект. Если у вас совсем ума нет, конечно, вы можете массированной бомбардировкой довести до того, что будет взрыв мирового масштаба. Если случайные снаряды будут попадать рядом, будет работать аварийная защита на атомных энергоблоках, энергоблоки будут работать и переходить в режим остановки с включением соответствующих механизмов. Кроме того, на сегодняшний момент у нас введены организационные протоколы защиты от военной угрозы, соответственно, на энергоблоках работает повышенная охрана, и активизированы все средства защиты атомных энергоблоков от таких ситуаций. Безусловно, угроза существует. Именно поэтому мы пытаемся отодвинуть российских захватчиков на 30 километров от наших атомных объектов.

– А кто сейчас отвечает за безопасность хранилищ радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива? И могут ли российские военные знать место расположения этих хранилищ, чтобы по ним не нанести удар случайно, в силу своей неосведомленности и безграмотности?

– Глубокое непонимание вызывает то, для чего вообще российские войска вдерлись (ворвались, – прим. РС) в чернобыльскую зону. В чернобыльской зоне, где находится снятая с эксплуатации Чернобыльская АЭС, в настоящий момент происходит захоронение тех элементов, которые вырезаются с этой станции. И конечно же, там работает тот персонал, который в Украине занимается этими вопросами 35 лет – с момента чернобыльской катастрофы. Безусловно, там очень много мест, в которых до сих пор захоронены высокоактивные радиоактивные отходы, которые хранятся там с периода катастрофы. В тот период в спешке принимались очень срочные решения для того, чтобы просто прекратить выток дополнительной радиации. Все такие радиоактивные пятна контролировались украинскими учеными: прохождение радиоактивных изотопов, как они себя вели все это время. 35 лет это все контролировалось украинцами. И соответственно, за безопасность отвечали украинцы. Теперь там фактически ходят военные, которые совершенно ничего в этом не понимают, оставляют персонал на 6 дней, дают интервью по своим средствам массовой информации, через свою пропаганду о том, что там все спокойно и безопасно. А персонал там заставляют под дулами пистолетов и автоматов работать в течение шести дней, а также давать интервью, что там все спокойно и безопасно. Кроме того, там находится несколько других объектов, которые вы упоминали. Я не хочу детально останавливаться ни на объекте ЦХОЯТ (централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, – прим. РС), ни на других объектах по захоронению радиоактивных отходов, чтобы не давать дополнительной информации агрессору о том, где это все находится, чтобы он не совался на эти объекты. Однако они фактически находятся там с закрытыми глазами. Любые их действия могут приводить к тому, что они будут тревожить захоронения радиоактивных веществ, которые на сегодняшний момент там есть, и соответственно, значительно ухудшать там радиоактивную обстановку. Когда они туда заходили, когда работала тяжелая техника, когда происходят взрывы на этой территории, – это все случайным образом давит на грунт, и на те изотопы, которые там находятся в незначительных количествах. Они выходят с пылью в атмосферу и, соответственно, приводят к тому, что радиационная обстановка может значительно ухудшаться и может приводить к непоправимым последствиям. Потому что фактически вы все делаете наугад: вы не понимаете, что вы делаете, и не понимаете, что вы творите.

Есть несколько других инициатив, о которых нам известно через наши каналы, насчет того, что собирается там делать российская сторона. В общем-то, все они безглуздные, по-украински это называется, то есть не имеют никакого смысла, и не могут оправдать тех людей, которые... если привести сравнение "обезьяна с гранатой" – это как раз то сравнение, которое подходит людям, пришедшим в чернобыльскую зону. Для чего они это сделали – совершенно непонятно, и какую выгоду они хотели получить от того, что они туда зашли, также непонятно, - сказал Петр Котин.

4 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов прибыть в Чернобыльскую зону для проведения переговоров с российской и украинской стороной об обеспечении безопасности атомных объектов Украины.

В ходе пресс-конференции Гросси подчеркнул, что вынужденная остановка нескольких энергоблоков Запорожской АЭС сама по себе является нарушением ключевых принципов управления атомными станциями и меожет нести угрозу.

"Как глава МАГАТЭ я проявил инициативу, чтобы стороны смогли достичь компромисса и придти к рамочному решению, которое позволит не скомпрометировать эти принципы, которые обязались выполнять все члены организации", - сказал Гросси.