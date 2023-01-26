Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах рядом с Запорожской АЭС

Вблизи Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, 25 и 26 января произошла серия взрывов. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Как отметил глава МАГАТЭ, утром 25 января было слышно восемь взрывов, от которых дрожали окна офисов на территории АЭС. 26 января число взрывов увеличилось.

По словам Гросси, признаки боевых действий вблизи станции подчёркивают важность создания вокруг объекта зоны ядерной безопасности. Руководитель МАГАТЭ отметил, что обсуждал на прошлой неделе создание зоны с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен продолжить консультации с российской стороной и Евросоюзом.

Представитель "Росэнергоатом" в разговоре с ТАСС сообщения МАГАТЭ о взрывах назвал провокацией и призвал организацию публиковать проверенные данные, а не полагаться на слух.

"Энергоатом" Украины сообщение Гросси пока не прокомментировал.

В условиях боевых действий оперативно проверить информацию из зоны конфликта затруднительно.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Украинская сторона утверждает, что сотрудников станции вынуждали заключать контракты с "Росатомом".

Больше новостей Радио Свобода: