Глава МИД ФРГ: нет оснований думать, что США готовят аннексию Гренландии

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что нет никаких свидетельств того, что Соединённые Штаты всерьёз рассматривают возможность военной операции для взятия под контроль Гренландии. Об этом он заявил после встречи в Вашингтоне с госсекретарём США Марко Рубио в понедельник. По словам Вадефуля, союзники по НАТО понимают необходимость обеспечения безопасности в Арктике и готовы обсудить конкретные меры с участием США.

О том, что не стоит всерьёз относиться к слухам о возможной операции США в Гренландии, накануне заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Именно соображениями безопасности президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в первую очередь объясняет свой интерес к Гренландии. По его словам, если США не будут контролировать остров, являющийся сейчас автономной территорией в составе Датского королевства, его могут взять под контроль Россия или Китай. При этом в Белом доме прямо не исключили возможность силовой операции по захвату острова, хотя и сам Трамп, и его представители, говорят о стремлении достичь соглашения. Руководство как Дании, так и Гренландии заявляет, что передаче острова США не может быть и речи.

На этой неделе, как ожидается, госсекретарь Рубио проведёт переговоры с представителями Дании и Гренландии.

В Конгрессе США, между тем, звучат разные мнения относительно возможных планов администрации Трампа. Сенатор-демократ Крис Кунс возглавит делегацию Конгресса, которая посетит на этой неделе Копенгаген. Из заявлений Кунса следует, что её члены возражают против перехода Гренландии под контроль США. В делегации в основном демократы - оппоненты Трампа - но есть и республиканцы. В частности, сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что важно показать, что Конгресс "уважает суверенитет Дании и Гренландии".

В то же время, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внёс в Палату представителей законопроект, который "позволяет президенту изыскать средства, необходимые для присоединения Гренландии". В нём прямым текстом говорится о возможности аннексии острова. Неясно, идёт ли речь о личной инициативе Файна (в этом случае шансы на рассмотрение законопроекта минимальны), или же его действия согласованы с администрацией.

В официальном аккаунте Белого дома в соцсети X между тем было опубликовано фото Трампа, который смотрит на карту Гренландии, с текстом "Нажмите, чтобы следить за ситуацией".



